Latte Sano inaugura l’estate con un doppio lancio | fiordilatte in una nuova veste e insalate fresche firmate Il Nostro Ortosano

L’estate di Latte Sano si accende con due entusiasmanti novità: il fiordilatte in una veste innovativa e le insalate fresche di “Il Nostro Ortosano”. Un incontro tra sapori autentici e benessere che promette di deliziare i palati più esigenti, portando sulla tavola il meglio dell’Agro Pontino. Scopri come gusto e salute si incontrano in questa stagione di rinascita e freschezza.

L'incontro tra mozzarelle e le insalate dell'Agro Pontino crea un connubio perfetto, all'insegna del gusto e del benessere.

Latte sano lancia nuove insalate fresche e rinnova fiordilatte con focus su materia prima e filiera locale nel Lazio - Latte Sano di Roma presenta per l’estate 2025 una nuova linea di insalate fresche e rinnova il fiordilatte, valorizzando la filiera corta e le materie prime locali del Lazio con il supporto dello chef ... Come scrive gaeta.it

Latte Sano rinnova il fiordilatte e diversifica con Ortosano - Ma anche una gamma di insalate pensate per una pausa pranzo veloce in riva al mare ... Riporta gdoweek.it