Latina era latitante dopo sparatoria a Fondi | arrestato

Una lotta contro il crimine si conclude con un importante arresto a Fondi. Dopo mesi di indagini, la Squadra Mobile di Latina e il commissariato locale hanno catturato un uomo latitante, coinvolto in una sparatoria che aveva scosso la comunità a maggio, lasciando un 40enne ferito. Questo quarto sospetto si aggiunge ai tre già fermati, portando un po’ di giustizia e sicurezza nella zona.

