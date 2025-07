Latina arrestato dopo rocambolesco inseguimento ultimo ricercato per sparatoria di Fondi

Una notte di tensione a Latina si è conclusa con l’arresto di un ricercato per una sparatoria a Fondi, culminata in un rocambolesco inseguimento. La Polizia, grazie a un’indagine rapida e coordinata dalla Procura, ha eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare, smascherando un gruppo di pregiudicati coinvolto in eventi violenti. La vicenda si tinge di mistero e suspense: scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa escalation di violenza.

La Polizia di Stato di Latina a conclusione di una rapida attività investigativa, diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina ha eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip di Latina, nei confronti di altrettanti soggetti, indiziati di essere gli autori di una sparatoria avvenuta a Fondi nella notte tra il 14 e il 15 maggio scorsi. Si tratta di tre uomini e una donna, tutti pregiudicati, un 34enne originario di Caserta, un 38enne originario di Napoli, un 44enne originario di Roma, e una donna, 33enne originaria della provincia di Roma, tutti domiciliati a Fondi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Latina, arrestato dopo rocambolesco inseguimento ultimo ricercato per sparatoria di Fondi

