Lascito solidale sempre più giovani lo scelgono | 1 su 3 under 35 lo considera un atto di valore

Sempre più giovani vedono nel lascito solidale un gesto di grande valore, un modo per lasciare un segno duraturo nel tempo. Con oltre un quarto dei under 35 che lo considera importante, il Comitato Testamento Solidale lancia la campagna “Lascia che le cose belle continuino per sempre” per coinvolgere questa generazione nel fare del bene, promuovendo un impegno che unisce futuro e solidarietà. È il momento di scoprire come anche tu puoi contribuire a costruire un mondo migliore.

Il Comitato Testamento Solidale lancia la nuova campagna: “Lascia che le cose belle continuino per sempre” Cresce tra Gen Z e Millennials l’interesse per il lascito solidale. Secondo una recente indagine condotta da AstraRicerche per il Comitato Testamento Solidale, 3 giovani su 10 tra i 25 e i 34 anni si dicono propensi a includere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Lascito solidale, sempre più giovani lo scelgono: 1 su 3 under 35 lo considera un atto di valore

