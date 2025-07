Lasciano i tre figli minorenni in macchina da soli la sera e vanno a giocare alle slot

Una scena preoccupante a Ferrara, dove tre minori sono stati trovati soli in auto mentre i loro genitori, invece di prendersi cura di loro, si dedicavano al gioco alle slot machine. Un episodio che solleva ancora una volta il problema della responsabilitĂ genitoriale e delle conseguenze di scelte impulsive. La vicenda ci ricorda l'importanza di mettere sempre al primo posto il benessere dei nostri figli.

Hanno lasciato i figli in auto per andare a giocare alle slot machine. E’ quanto accaduto nella tarda serata di sabato 5 luglio, a Ferrara. I carabinieri – durante un servizio di controllo del territorio in zona via Modena – hanno notato tre minori da soli all’interno di un’autovettura lasciata. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

