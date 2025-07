Lascia il compagno e lui comincia a perseguitarla e pedinarla

Una storia drammatica di paura e ingiustizia, dove una donna di 45 anni, già segnata dalla fine di una relazione, si trova a dover affrontare un incubo personale. Dopo aver chiuso con un uomo per motivi professionali, il suo ex, un 35enne, si trasforma in un persecutore, costringendola a rivolgersi alle autorità. Una vicenda che evidenzia quanto sia fondamentale proteggere le vittime e combattere ogni forma di stalking.

Ha chiuso la sua relazione con un uomo ed è poi purtroppo diventata vittima del suo ex. La donna, 45enne, è stata costretta a rivolgersi alla polizia perché il suo ex ha iniziato a perseguitarla. I due si erano conosciuti per motivi di lavoro e hanno cominciato a frequentarsi, ma lui, 35enne. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

