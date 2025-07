Las Palmas cocaina nello scafo | tre arresti e 72 chili sequestrati

a manette, mentre la lotta al traffico internazionale di droga si fa sempre più serrata. La scoperta di 72 chili di cocaina nascosti nello scafo a Las Palmas mette in evidenza l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrasto a questo pericolo globale. Un intervento che ribadisce come, dietro ogni sequestro, ci siano storie di rischi e inganni. La lotta contro le reti di traffico continua senza sosta, garantendo maggiore sicurezza per tutti noi.

Tre persone sono state arrestate a Las Palmas per traffico di droga, dopo il sequestro di 72 chili di cocaina nascosti su una nave. Cinquanta chili erano in una valigia a bordo di un'imbarcazione di rifornimento, mentre altri 22 sono stati scoperti nelle griglie dello scafo di una nave mercantile. Due degli arrestati lavoravano nel porto. L'operazione è stata condotta dalla Guardia Civil e dall'Agenzia delle Entrate. I tre sono finiti in custodia cautelare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Las Palmas, cocaina nello scafo: tre arresti e 72 chili sequestrati

