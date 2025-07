L’Aoup eccellenza in Italia nel trattamento non invasivo delle aritmie ventricolari

L’Azienda ospedaliero-universitaria pisana (Aoup) si conferma leader in Italia nel trattamento non invasivo delle aritmie ventricolari, grazie alla radioterapia stereotassica. In soli dodici mesi, sei pazienti provenienti da diverse regioni hanno trovato sollievo da questa condizione complessa, grazie a una tecnologia innovativa che unisce precisione e sicurezza. Questa scoperta apre nuove prospettive nel campo cardiologico, dimostrando come l’innovazione possa cambiare vite e scrivere il futuro della medicina.

Pisa, 11 luglio 2025 - Sono sei, finora, i pazienti provenienti da diverse regioni d’Italia affetti da aritmie ventricolari complesse trattati con successo a Pisa in Azienda ospedaliero-universitaria pisana (Aoup) nell’ultimo anno grazie alla radioterapia stereotassica. Una tecnica radioterapica di alta precisione il cui impiego è ben consolidato in oncologia ma estremamente innovativo in ambito cardiologico, dove è stata applicata per la prima volta negli Stati Uniti nel 2015. La radioterapia stereotassica consente di trattare in modo non invasivo le tachicardie ventricolari refrattarie, offrendo un’opzione terapeutica concreta anche per pazienti fragili o non candidabili all’ablazione tradizionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Aoup eccellenza in Italia nel trattamento non invasivo delle aritmie ventricolari

