L’Antica Pizzeria Da Michele la sede di Roma si sposta in piazza Monte Grappa

L’Antica Pizzeria Da Michele di Roma si prepara a un nuovo capitolo: la storica sede di via Flaminia si trasferisce in Piazza Monte Grappa, nel cuore del quartiere Flaminio, a partire dal 15 luglio 2025. Questa scelta segna un passo importante nella storia del brand, che continua a conquistare il palato dei romani e non solo. Dopo anni di successo, l’iconica pizzeria rinasce in una location ancora più centrale e affascinante, pronta a regalare emozioni uniche ai suoi clienti.

L’ Antica Pizzeria Da Michele Roma trasferisce la sua sede di via Flaminia in piazza Monte Grappa 1A, sempre nel quartiere Flaminio, da martedì 15 luglio 2025. “La sede di Roma Flaminio, prima nella capitale e terza nel mondo, dopo Napoli e Tokyo, è una parte fondamentale della storia della Michele in the world, con i suoi nove anni di attività – spiega Alessandro Condurro, a.d. de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world –. Dopo le aperture di Eur e Tuscolana, la prima delle sedi romane si trasferisce poco lontano dalla sua location precedente.” “Teniamo moltissimo a questa riapertura perché la riteniamo un consolidamento di un lavoro, quello della Michele in the world, che va ormai avanti da tredici anni e che sottolinea quanta strada abbiamo percorso e quanta ancora ci sia da fare” continua Francesco De Luca, a. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: michele - sede - roma - antica

Roma, Pupi Avati, Michele Placido e Paolo Bianchini inaugurano la nuova sede dell’Anac, insieme al Presidente dell’Associazione, Francesco Ranieri Martinotti - Roma si veste di emozione e talento: Pupi Avati, Michele Placido e Paolo Bianchini hanno inaugurato la nuova sede dell’Anac, l’Associazione Nazionale Autori Cinematografici, nel vibrante quartiere Montesacro.

ROMA. ANTICA PIZZERA DA MICHELE, LA SEDE DI VIA FLAMINIA SI SPOSTA IN PIAZZA MONTE GRAPPA; L’Antica pizzeria da Michele apre la seconda sede a Milano; L'Antica Pizzeria da Michele apre a Civitavecchia.

Antica Pizzeria da Michele arriva a Roma: martedì l'apertura dedicata ... - L'Antica Pizzeria Da Michele Roma Tuscolana conta 120 coperti interni e 35 esterni e ripropone il design della ... Riporta ilmattino.it

L'antica pizzeria da Michele apre a Roma Eur - la Repubblica - Come da tradizione per le sedi della Michele in the world, non è prevista l'inaugurazione, ma un ... Scrive napoli.repubblica.it