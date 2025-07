Lang e Beukema verso il Napoli | settimana chiave ma serve l’incasso di Osimhen

Lang e Beukema pronti a sfidare il Napoli in una settimana cruciale, ma il vero asso nella manica resta Osimhen, il cui incasso potrebbe fare la differenza. La partita si avvicina e ogni dettaglio conta, perché il successo dipenderà anche dalla capacità del team di capitalizzare sulle occasioni, con Osimhen come protagonista indiscusso. Per scoprire come si svilupperà questa sfida decisiva, continuate a seguirci.

Come scrive il Corriere della Sera in edicola oggi, il Napoli è . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lang e Beukema verso il Napoli: settimana chiave, ma serve l’incasso di Osimhen

In questa notizia si parla di: napoli - lang - beukema - settimana

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

#Ndoye si avvicina! Prossima settimana contatti Napoli-Bologna per cercare di chiudere. Non si ferma il mercato del Napoli, sempre più protagonista in questa fase iniziale della sessione estiva. Dopo aver definitivo l’arrivo di Noa Lang e Sam Beukema, il cl Vai su Facebook

CDM - Napoli, la settimana che verrĂ sarĂ quella degli annunci ufficiali, in arrivo Lang e Beukema https://ift.tt/OXde5iY Vai su X

Napoli-Lang, ci siamo! Nuova offerta rialzata per Beukema; Napoli, dopo Lang ecco Beukema: Manna ha chiuso il doppio colpo olandese; Marchetti: “Il Napoli ha chiuso per Lang e Beukema. Poi si proverà a chiudere la trattativa per Ndoye”.

Lang e Beukema verso il Napoli: settimana chiave, ma serve l’incasso di Osimhen - Lang e Beukema verso il Napoli: settimana chiave, ma serve l’incasso di Osimhen Come scrive il Corriere della Sera in edicola oggi, il Napoli è pronto a ... Da forzazzurri.net

Calciomercato live: Napoli-Beukema ai dettagli, Calhanoglu resta all'Inter, il Milan spinge per Jashari - Calciomercato live, le trattative di giovedì 10 luglio 2025. ilgazzettino.it scrive