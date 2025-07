Landini fa flop anche con i libri della Cgil contro la Meloni e le riviste sulla ricetta marxista per l’Italia

Nel panorama politico italiano, i tentativi di Landini e della CGIL di influenzare l’opinione pubblica attraverso libri e riviste sulla ricetta marxista sembrano incontrare ostacoli, compreso il mancato appeal presso l’elettorato. Mentre Giorgia Meloni domina i sondaggi, un italiano su due preferisce restare a casa. Secondo Marco Revelli, questa frammentazione deriva dalla presenza di due destre contrapposte ma convergenti in obiettivi strategici...

"Perché Giorgia Meloni vince le elezioni e un italiano su due non vota? Perché dal 1996, secondo Marco Revelli, si confrontano due destre: una destra populista e plebiscitaria, «fascistoide» (l'allora centrodestra di Berlusconi) e una destra tecnocratica ed elitaria, liberale (l'allora Ulivo di Prodi). Le due destre, apparentemente in conflitto tra loro, hanno uguali obiettivi: la svalorizzazione del lavoro, l'autonomia differenziata, la fine dell'intervento statale, il dominio del mercato e la privatizzazione dei servizi pubblici.". Niente male, come analisi, decisamente faziosa, quasi ai limiti del delirio, quella annunciata dall'ultimo numero dei Quaderni sindacali, una delle riviste edite dalla Cgil di Maurizio Landini tramite la società Futura Srl.

