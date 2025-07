L’amore ai tempi dell' io-sono-così

L’amore ai tempi dell’“io-sono-così” si trasforma in un campo di battaglia dove l’ego sovverte ogni tentativo di equilibrio. Come Napoleone, molti oggi rivendicano il proprio diritto di essere e agire senza compromessi, spesso giustificandosi con l’autoaffermazione. Viviamo in un’epoca che celebra il sé assoluto, rischiando di perdere di vista il vero valore della comunicazione e della comprensione reciproca. La natura...

Dopo l'ennesimo torto fatto a sua moglie, Napoleone si giustificò dicendo: "Ho il diritto di rispondere a qualsiasi accusa con un eterno io-sono-così. Sono al di là di ogni mondo, non accetto condizioni da nessuno e voglio che ci si sottometta anche alle mie fantasie". Viviamo ai nostri giorni nell'età napoleonica dell'amore, in cui tutti impongono le proprie pretese, non accettano compromessi e si giustificano dicendo "io-sono-così". La natura stessa dell'amore, in quanto sentimento soggettivo, viene ritenuta incoercibile e assoluta, come se costituisse un valore universale che si colloca "al di là di ogni mondo".

