Lamine Yamal da impazzire! Stoppa un pallone lanciato dalla Muraglia cinese

Lamine Yamal, talento straordinario del Barcellona, continua a sorprendere il mondo con le sue imprese. L’ultimo video virale sui social mostra il giovane campione fermare un pallone proveniente dalla cima della Grande Muraglia cinese, dimostrando tutta la sua classe e abilità . Una scena che conferma come il suo talento non abbia confini, lasciando tutti senza parole e rafforzando la sua reputazione di stella nascente del calcio internazionale.

Le qualità del giovane campione del Barcellona non si scoprono di certo ora, ma Lamine Yamal ha stupito ancora una volta tutti. Sui social è diventato virale questo video in cui lo spagnolo controlla al volo un pallone lanciatogli direttamente da sopra la Grande Muraglia cinese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lamine Yamal da impazzire! Stoppa un pallone lanciato dalla Muraglia cinese

