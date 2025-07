lamborghini svela la nuova temerario gt3

Lamborghini svela con entusiasmo la nuova Temerario GT3, un'auto che promette di rivoluzionare il mondo delle corse. Dopo il successo alla 24 Ore di Spa, il debutto ufficiale al Goodwood Festival of Speed segna l'inizio di una nuova era per i veicoli GT3 della casa del toro. Con caratteristiche innovative e prestazioni mozzafiato, questa vettura si prepara a dominare le piste nel 2026, sostituendo l'iconica Huracan GT3 EVO2 e portando Lamborghini ancora piĂą in alto.

A pochi giorni dalla prima storica affermazione alla 24 Ore di Spa, Lamborghini ha presentato al Goodwood Festival of Speed la Temerario GT3. Il veicolo, al debutto nel 2026, si appresta per prendere il posto dell’Huracan GT3 EVO2, presente globalmente in tutti i campionati in cui sono ammesse le auto GT3. Il cuore della Temerario GT3 è il V8 biturbo 4.0 litri derivato dal modello stradale, privo del sistema ibrido e dotato di un nuovo sistema di sovralimentazione per rispettare le normative GT3. La potenza, limitata a circa 550 CV in base al Balance of Performance, è erogata da un’unitĂ completamente ricalibrata. 🔗 Leggi su Oasport.it