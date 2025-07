L' alcol sul barbecue la fiamma le urla | due giovani di 14 e 20 anni in gravi condizioni

Un gesto avventato e rischioso ha trasformato una tranquilla serata in una tragedia. Due giovani, di 14 e 20 anni, sono rimasti gravemente feriti dopo aver usato alcol per alimentare il barbecue nel cortile di casa a Bisceglie, vicino al porto. Un episodio che ci ricorda quanto possa essere pericoloso un momento di imprudenza, e che conclude con conseguenze drammatiche.

Erano vicini nell’atrio di casa Luca e Salvatore, 14 anni il primo, 20 il secondo. Erano davanti al barbecue, sistemato nel piccolo cortile interno di casa, in via Fragata, strada a pochi passi dal porto di Bisceglie, nel nord della provincia di Bari. Le fiamme erano flebili e allora l'idea di usare del liquido infiammabile, quasi certamente dell’alcol, per alimentarle e dare il via alla serata.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'alcol sul barbecue, la fiamma, le urla: due giovani di 14 e 20 anni in gravi condizioni

