L' alcol sul barbecue la fiamma le urla | due giovani di 14 e 20 anni in gravi condizioni a Bisceglie

Una serata tranquilla nel cortile di casa si è trasformata in una tragedia improvvisa: due giovani, Luca e Salvatore, sono rimasti gravemente feriti dopo un incidente legato all’uso di alcol sul barbecue. La loro giovane età e la vicinanza tra amici rendono ancora più sconvolgente questa vicenda avvenuta a Bisceglie, vicino al porto. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale mettere in discussione i comportamenti rischiosi e promuovere la sicurezza tra i più giovani.

Erano vicini nell’atrio di casa Luca e Salvatore, 14 anni il primo, 20 il secondo. Erano davanti al barbecue, sistemato nel piccolo cortile interno di casa, in via Fragata, strada a pochi passi dal porto di Bisceglie, nel nord della provincia di Bari. Le fiamme erano flebili e allora l'idea di usare del liquido infiammabile, quasi certamente dell’alcol, per alimentarle e dare il via alla serata.. 🔗 Leggi su Feedpress.me