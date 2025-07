Lago di Como un villaggio vacanza fantasma scoperto dalla Guardia di Finanza

Nel cuore del suggestivo Lago di Como, un villaggio vacanza abbandonato e invisibile al pubblico è stato recentemente scoperto dalla Guardia di Finanza. Questa scoperta svela un angolo di mistero nascosto tra le tranquille acque e le pittoresche casette, che per anni sono rimaste fuori dal radar delle autorità fiscali. Un ritrovamento che solleva importanti domande su tasse non pagate e diritto di proprietà, rivelando quanto possano nascondersi le sorprese dietro scenari apparentemente sereni.

Como, 11 luglio 2025 – Un villaggio vacanza a ridosso del lago, con casette dotate di impianti elettrici e idraulici, presenti da anni, per le quali non erano stati versati tributi e non risultava un corretto accatastamento. È stato scoperto dai militari della Stazione Navale del Lago del Roan di Como della Guardia di Finanza, durante uno degli abituali controlli di polizia economico-finanziaria che vengono svolti quotidianamente dalle motovedette. È stata così notata una struttura ricettiva all’aperto in prossimità della sponda del lago, nel Comasco, dove i militari hanno riscontrato la presenza di numerose strutture abitative permanenti, per le quali erano stati realizzati tutti gli impianti necessari, sia elettrici che idraulici, utilizzati ormai da anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lago di Como, un villaggio vacanza fantasma scoperto dalla Guardia di Finanza

