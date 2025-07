Lago di Como scovate centinaia di strutture abusive all’interno di un complesso turistico

In un'operazione sorprendente sul Lago di Como, la Guardia di Finanza ha scoperto centinaia di strutture abusive all’interno di un complesso turistico, portando alla luce irregolarità che minano la legalità e la sostenibilità del settore. Durante un controllo di routine in una struttura ricettiva all’aperto nei pressi della zona lacustre, i militari hanno rilevato gravi violazioni che richiedono interventi immediati per tutelare il territorio e gli utenti.

Durante un controllo di polizia economico-finanziaria presso una struttura ricettiva all’aperto, situata nei pressi di una zona lacustre della provincia comasca, la Guardia di Finanza della Stazione Navale del Lago di Como ha scoperto gravi irregolarità. I militari hanno rilevato la presenza di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

