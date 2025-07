L' aggressione e la rapina alla fermata del tram in viale Fulvio Testi

L'aggressione subita alla fermata del tram 7 dai due fratelli trentenni la notte fra il 7 e l'8 luglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L'aggressione e la rapina alla fermata del tram in viale Fulvio Testi

Due fratelli alla fermata del tram 31, che da viale Fulvio Testi a Milano arriva fino a Cinisello Balsamo. Improvvisamente vengono circondati da tre ragazzi descritti come nordafricani. Vogliono rapinarli. E nel giro di poco, tirano fuori un coltello e accoltellano un Vai su Facebook

Fratelli aggrediti alla fermata del tram, fermati due 16enni per tentato omicidio - Dopo avere rubato un borsello, i minorenni hanno estratto un coltello e hanno colpito alla schiena un 32enne che rientrava da un concerto col fratello. Lo riporta rainews.it

Il video dei fratelli aggrediti alla fermata del tram a Milano mentre tornano da un concerto: uno viene accoltellato - Due fratelli di 32 e 38 anni sono stati aggrediti la notte del 9 luglio alla fermata del tram di viale Fulvio Testi a Milano ... Da fanpage.it