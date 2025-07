L’aggressione ad Ardenno e la spinta sull’asfalto | la vittima muore dopo 15 giorni in ospedale Disposta l’autopsia

Un episodio di violenza che ha sconvolto Ardenno si è concluso con la tragica perdita di un uomo di 54 anni, deceduto dopo quindici giorni di agonia in ospedale. La sua vita è stata spezzata da una spinta violenta avvenuta nel cuore della cittadina, un gesto che ha sollevato molte domande e suscitato grande dolore nella comunità. Ora, l'autopsia chiarirà le cause di questa drammatica fine.

Sondrio – Un episodio di violenza dalle conseguenze tragiche ha scosso la comunità di Ardenno, in Valtellina. Un uomo di 54 anni è morto venerdì all'ospedale “Morelli” di Sondalo, a circa quindici giorni di distanza da un 'aggressione che lo aveva visto vittima di una violenta spinta in pieno centro cittadino. L'episodio risale a un pomeriggio di due settimane fa, quando per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, l'uomo è stato spintonato con forza da un'altra persona in pieno centro ad Ardenno, cadendo pesantemente sull'asfalto e battendo la testa, forse contro lo spigolo in marmo del marciapiede adiacente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it