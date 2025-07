L’Agenzia torna ad assumere | pubblicato bando per 2700 funzionari

L’Agenzia torna a cercare talenti: è stato pubblicato un bando per 2.700 funzionari, con opportunità di scegliere tra sedi centrali, regionali o provinciali. Questa è la vostra occasione per entrare in un’istituzione dinamica e stimolante. Non perdere tempo: hai fino alle 23:59 dell’11 agosto per inviare la tua candidatura e fare il primo passo verso un futuro promettente. La scelta è tua, il momento è ora!

I candidati devono scegliere una sola sede, centrale, regionale o provinciale, fra quelle elencate. C’è tempo fino alle 23,59 dell’11 agosto prossimo per inviare la candidatura . 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

