L' aeroporto Salerno-Costa d' Amalfi compie un anno | Numeri ottimi ma bisogna fare di più su servizi e infrastrutture

A un anno dalla rinnovata apertura, l’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi si conferma una realtà in crescita, con oltre 400mila passeggeri che testimoniano il suo successo. Tuttavia, i numeri promettono ancora di più: è tempo di investire su servizi e infrastrutture per trasformare questa eccellenza in un hub di livello internazionale. Il futuro dell’aeroporto dipende da strategie ambiziose e dal coinvolgimento di tutti gli attori locali. Solo così potremo davvero fare di più.

Ad un anno dalla sua riapertura al traffico commerciale, l'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi chiude il primo bilancio con un dato che tende al superamento dei 400mila passeggeri. A comunicarlo è la Gesac, società di gestione dello scalo, che ha illustrato numeri e prospettive nel corso di un.

