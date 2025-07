Ladri in casa con i coniugi a letto a dormire | l' ombra dello spray narcotizzante

Nottata di paura a Villa del Conte, dove una banda di ladri ha preso di mira una villetta mentre i coniugi dormivano. L'ombra dello spray narcotizzante ha suggerito metodi sofisticati e inquietanti per entrare in casa. Un episodio che solleva ancora più interrogativi sulla sicurezza delle nostre abitazioni e sulla minaccia di crimini sempre più organizzati. La vicenda ci invita a riflettere sulla protezione delle nostre famiglie e dei nostri spazi più intimi.

Nella notte tra il 10 e l'11 luglio i ladri hanno fatto irruzione in una villetta di via Strada Militare a Villa del Conte. Hanno forzato con attrezzi da scasso un'inferriata di una finestra della lavanderia, poi hanno forzato l'imposta e sono penetrati all'interno. Secondo quanto riferito ai. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

