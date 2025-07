Ladri d’orologi nel Quadrilatero della moda | gli sfilano un Patek Philippe da 150 mila euro presi dai poliziotti in borghese

A Milano, il Quadrilatero della moda si trasforma in un palcoscenico di rapine ad alto valore. Due ladri d'auto d’epoca sono stati colti sul fatto mentre tentavano di svaligiare un ricco turista, ma la loro fuga è stata breve grazie all’intervento tempestivo degli agenti in borghese. La loro cattura dimostra come anche i quartieri più esclusivi possano essere teatro di azioni rischiose, ma anche di sorprese che cambiano le sorti della scena criminale.

Milano, 11 luglio 2025 – Hanno rapinato un facoltoso turista pedinandolo per un po' per le strade del Quadrilatero della moda a Milano e strappandogli un Patek Philippe da 150mila euro, ma sono stati presi poco dopo. I due infatti erano stati notati da agenti in borghese della Squadra Mobile, che li hanno inseguiti e bloccati in via Montebello e in piazza Cavour. Si tratta di due francesi di origine algerina, entrambi con precedenti, di 20 e 30 anni, che hanno aggredito il turista in via Turati, ieri pomeriggio intorno alle 17. L'uomo, un 57enne tedesco residente in Svizzera, era in compagnia di un'amica e si trovava a Milano per fare acquisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it