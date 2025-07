Ladri a casa dei Poliziotti Italiani | blitz nella sede dell’associazione spariscono documenti e carte ignorati i computer

Nella notte tra il 10 e l'11 luglio, Milano è stata scossa da un inquietante furto alla sede dell'Associazione Poliziotti Italiani. Ignoti ladri hanno forzato l'ingresso, sottraendo documenti di grande valore senza toccare i computer presenti. Un colpo che solleva molte domande sulla sicurezza e sulla tutela di chi tutela noi. Le indagini sono in corso per fare luce su questo misterioso episodio.

Milano, 11 luglio 2025 - Nella notte tra il 10 e l'11 luglio, la sede milanese dell'A ssociazione Poliziotti Italiani, situata in via Santa Teresa 6, è stata vittima di un furto. Ignoti si sono introdotti forzando la serranda principale e accedendo agli interni. Il colpo è stato mirato al piano superiore, dove è stata sottratta documentazione di valore, mentre computer e altri beni di valore sono stati lasciati intatti. L e indagini sono già in corso per identificare gli autori del reato. Rozzano, due arresti: sequestrati un chilo di droga e armi Colpo studiato a tavolino . L a natura selettiva dell'azione suggerisce un intento preciso e premeditato, che va ben oltre la mera azione predatoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ladri a casa dei Poliziotti Italiani: blitz nella sede dell’associazione, spariscono documenti e carte “ignorati” i computer

