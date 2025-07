L’addio al dottor Antonio Coppola pediatra d’altri tempi

Avellino ha perso un medico straordinario, il dottor Antonio Coppola. Non era solo un pediatra, ma un vero punto di riferimento, un volto familiare che ha accompagnato generazioni con dedizione e umanità. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità, ma anche un’eredità di cura e affetto che resterà impressa nel cuore di tutti. Un addio doveroso a un medico di altri tempi, esempio di passione e dedizione che ci mancherà immensamente.

Avellino ha perso un medico. Non uno dei tanti. Ma uno di quelli che, per la durata e la coerenza di un’intera vita spesa tra gli ambulatori e le corsie, finiscono per diventare qualcosa di più: un volto familiare, una voce rassicurante, un’istituzione. Il dottor Antonio Coppola, pediatra di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

