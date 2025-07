Lacrosse l’Italia batte la Grecia e apre col sorriso gli Europei | poker di Piatelli e Sirbu

L’Italia debutta con slancio agli Europei 2025 di lacrosse, battendo la Grecia e aprendo con un sorriso questa emozionante avventura. Con un poker di Piatelli e Sirbu, la nostra Nazionale dimostra il suo valore e ambizione nel campo. Forte del nono posto ai Mondiali 2023, l’Italia punta a consolidare la propria crescita e sorprendere nel torneo continentale. La sfida è appena iniziata: scopriamo insieme come continuerà questa entusiasmante corsa!

L’Italia ha incominciato con una vittoria la propria avventura agli Europei 2025 di lacrosse maschile (specialità field, non il sixes con cui questo sport sarà protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). La nostra Nazionale, testa di serie a Breslavia (Polonia) in virtù del nono posto ai Mondiali 2023 (terza miglior squadra del Vecchio Continente alle spalle di Inghilterra e Israele), ha sconfitto la non temibilissima Grecia con il punteggio di 14-8. Gli azzurri hanno messo le cose in chiaro nel primo tempo (4-2) e hanno poi perentoriamente allungato nel cuore dell’incontro, firmando due parziali di rilievo (3-0 e 6-3) con cui hanno fiaccato la resistenza degli ellenici. 🔗 Leggi su Oasport.it