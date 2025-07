L' acqua potabile in centro storico? Dai nostri rubinetti acqua melmosa e di color marrone

L'acqua potabile in centro storico sta lasciando molti residenti delusi e preoccupati: dai loro rubinetti, invece di acqua limpida e sicura, esce un liquido torbido, marrone e melmoso. Questa situazione, segnalata da diversi abitanti di vicolo Caligarie, nella zona di via Nazario Sauro, solleva interrogativi sulla qualità dell’acqua fornita e sulla tutela della salute pubblica. È urgente un intervento per garantire che ogni residente possa tornare a usufruire di un’acqua pulita e sicura.

