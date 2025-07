L' accusa | La Regione non finanzia il film su Calogero Zucchetto il poliziotto ucciso dalla mafia a Palermo

La regione Sicilia ancora una volta viene accusata di trascurare la memoria e il rispetto per i suoi eroi, questa volta attraverso il mancato finanziamento del film dedicato a Calogero Zucchetto, il poliziotto ucciso dalla mafia a Palermo. Il Silp Cgil Sicilia manifesta il suo forte disappunto in una lettera al presidente Renato Schifani, sottolineando l'importanza di preservare e valorizzare il patrimonio storico e civile della regione. La questione apre un dibattito sulla priorità delle risorse pubbliche nel promuovere la cultura e la memoria collettiva.

Il Silp Cgil Sicilia, in una lettera del segretario generale Marco Algeri al presidente della Regione Renato Schifani, esprime "il forte disappunto dei poliziotti siciliani" per il mancato finanziamento da parte della Regione del film “Il ragazzo che amava i cavalli”, del regista Pasquale Scimeca. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

