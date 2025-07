Laboratori danza e molto altro | la Radice Selvatica riparte da San Martino al Tagliamento

La Radice Selvatica torna a pulsare a San Martino al Tagliamento, più vibrante che mai! In una nuova location, questo centro di sviluppo culturale si apre ancora di più alle giovani forze artistiche e alla comunità locale, offrendo un ricco ventaglio di laboratori: danza, fotografia, cucina, pratiche olistiche e teatro. Un luogo di crescita, ispirazione e scoperta, pronto a diventare il cuore pulsante creativo del territorio…

Si riaprono, stavolta in una nuova location, le porte de La Radice Selvatica. Porte che il centro di sviluppo culturale e crativo di Pordenone aprirà ai giovani artisti, offrendo un luogo in cui crescere, e alla comunità con laboratori di movimento, fotografia, cucina, pratiche olistiche e teatro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

