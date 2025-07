La voragine in via Sadat nei prossimi giorni i lavori di ripristino del manto stradale | Verso la fine dei disagi

Buone notizie per i residenti di via Sadat: i lavori di ripristino del manto stradale sono in corso e promettono di ridare alla strada il suo aspetto originale. Dopo mesi di disagio, grazie all’approvazione del progetto da parte della Giunta comunale, si avvia una fase importante di intervento. Presto, la viabilità tornerà alla normalità , mettendo fine a un periodo difficile per tutta la comunità .

Al via i lavori di ripristino del manto stradale di via Anwar Sadat dove, nei mesi scorsi, un ampio cedimento dell'asfalto aveva reso necessaria la chiusura della strada. "Con l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta comunale, si avviano a soluzione i gravi disagi causati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

