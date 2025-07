La via dei sapori | a Rometta torna la sagra che punta sulle tradizioni gastronomiche

La via dei sapori a Rometta torna a deliziare i sensi e a celebrare le tradizioni gastronomiche del territorio. Questa 17^ edizione, prevista per il 13 agosto nel suggestivo centro storico, promette un'esperienza indimenticabile tra degustazioni autentiche, artigianato locale, giochi per grandi e piccini e musica folk coinvolgente. Alle ore 18 si apriranno gli stand espositivi, dando il via a una giornata ricca di colori, sapori e allegria, pronta a conquistare il cuore di tutti i visitatori.

