La Vardera | Sto presentando una mozione di sfiducia a Schifani torniamo al voto

La Vardera, con determinazione, annuncia una mozione di sfiducia a Schifani, sottolineando come la crisi morale e politica abbia raggiunto livelli insostenibili. "Indagati, condannati, decaduti", dice, evidenziando che questa situazione non permette più di proseguire con un governo così compromesso. È giunto il momento di tornare al voto per ripristinare fiducia e responsabilità nell'amministrazione pubblica.

"So che in questa legislatura a pochi  importa dell’etica e della morale ma è diventata una situazione troppo allarmante. Indagati, condannati, decaduti è una situazione che, a mio avviso, non ci permette più di andare avanti con questo governo". A dirlo il deputato regionale e leader di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: vardera - presentando - mozione - sfiducia

La Vardera: Sto presentando una mozione di sfiducia a Schifani, torniamo al voto.

La mozione di sfiducia contro von der Leyen è stata respinta - Giovedì il Parlamento Europeo voterà la mozione di sfiducia nei confronti della Commissione Europea e della sua presidente Ursula von der Leyen. Segnala ilpost.it

Mozione di sfiducia a von der Leyen bocciata, si spacca il Governo Meloni: come hanno votato Lega, FI e FdI - Mozione di sfiducia a Ursula von der Leyen, la maggioranza formata da Lega, FI e FdI si spacca. Si legge su virgilio.it