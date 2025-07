La triste tentazione di una Barbie realistica.

La tentazione di una Barbie più realistica, anche in versione morta, apre un dibattito intenso sulle rappresentazioni e sui limiti dell’immaginario giovanile. Quando si parlerà di una Barbie “stecchita” con un sorriso emiparesico, si mira a rendere i giocattoli più vicini alla complessità della vita reale, sfidando stereotipi e cercando un equilibrio tra intrattenimento e inclusività. Ma fino a quando questa riflessione diventerà realtà?

A quando la Barbie morta? A quando una bara giocattolo con una Barbie stecchita col suo sorriso da emiparesi così da essere giudicata «positiva, emotivamente toccante e inclusiva» come è stata giudicata anche la nuova «Barbie con il diabete di tipo 1» lanciata da Mattel? Anche la barbie morta dovrebbe «avvicinare il mondo dei giocattoli a esperienze di vita reale» come si legge su un paio di piattaforme internet statunitensi, anche la Barbie trapassata dovrebbe «rivelarsi strumento di visibilità, empatia e normalizzazione per una condizione cronica» come del resto è la morte. E allora che aspetta Mattel a produrla, che aspetta l'intero mondo woke a invocarla? La nuova Barbie con il diabete di tipo 1 (notizia Ansa) indossa un monitor sul braccio e, per mantenerlo al suo posto, un cerotto medico a forma di cuore, più un cellulare per monitorare i livelli di glucosio e una pompa per l'insulina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it