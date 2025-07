La tragica morte del 17enne Riccardo Boni Il fratellino alla mamma | E' sotto la sabbia Il giovane stava tentando di scavare un tunnel sul fondo della buca a Montalto di Castro

La tragica scomparsa di Riccardo Boni, il 17enne che ha perso la vita mentre cercava di scavare un tunnel nella sabbia a Montalto di Castro, ha sconvolto una comunità. Arrivato con la famiglia solo due giorni prima, Riccardo stava vivendo un momento di spensieratezza che si è improvvisamente trasformato in tragedia. La sua innocente curiosità e il desiderio di esplorare sono stati spezzati in un istante. Un incidente che ci ricorda quanto sia fragile la vita in luoghi di svago e libertà.

Stava tentando di scavare un tunnel sul fondo della buca di oltre un metro e mezzo che aveva fatto nella sabbia. Sarebbe morto così Riccardo Boni, il 17enne ritrovato sepolto ieri pomeriggio su una spiaggia di Montalto di Castro nel Viterbese. Riccardo era arrivato insieme alla sua famiglia, padre madre e tre fratelli, al campeggio California di Montalto appena due giorni fa.

