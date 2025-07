La tradizione popolare romagnola risuona con l' omaggio in musica del Trio Iftode

La tradizione popolare romagnola si anima con l’omaggio musicale del Trio Iftode, pronti a coinvolgere il pubblico in un’atmosfera di gioia e ritmi autentici. Domenica 13 luglio, presso l’associazione I Due Tigli, lo spettacolo "A ridar e fa b?n" promette di portare in scena melodie che raccontano storie di vita, cultura e passione. Un appuntamento imperdibile per riscoprire le radici della nostra terra attraverso note indimenticabili.

Domenica 13 luglio una serata di musica e allegria con la messa in scena dello spettacolo musicale "A ridar e fa b?n" del Trio Iftode, composto da Teddi Iftode, primo violino, Radu Iftode, secondo violino e Vlad Iftode, tastiere. Il Trio, in concerto all'associazione I Due Tigli, esegue brani. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

