La tennista Radhika Yadav uccisa dal padre | Stava cucinando le ho sparato tre colpi alle spalle

Una tragedia che scuote l’India: la giovane tennista Radhika Yadav, 25 anni, è stata brutalmente uccisa dal padre mentre cucinava. Un gesto inspiegabile che ha lasciato senza parole una comunità intera. La confessione del genitore rivela un movente degradante e doloroso, portando alla luce le oscure ombre di un rapporto famigliare distrutto. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa terribile vicenda.

Radhika Yadav è stata uccisa a sangue freddo dal padre mentre cucinava: la 25enne tennista indiana non ha avuto scampo, un proiettile le è rimasto conficcato nel collo e due l'hanno colpita alla schiena. Inutile la corsa in ospedale, dove è arrivata già morta. Il padre ha confessato omicidio e movente: "La gente mi prendeva in giro, dicendomi che vivevo con i guadagni di mia figlia". 🔗 Leggi su Fanpage.it