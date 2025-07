Nel complesso contesto geopolitico, la retorica sul cambio di regime in Iran ha spesso mascherato interessi più profondi e strategie sotterranee. Mentre Washington e Gerusalemme negavano ogni intento di rovesciare il governo iraniano, molti analisti e media hanno insistito sull'importanza di questa meta come obiettivo principale. Questa discrepanza tra parole e azioni rivela le complesse tensioni e le dinamiche di potere che ancora dominano la scena internazionale.

Come mai tanti hanno insistito sul fatto che il cambio di regime doveva essere l'obiettivo di qualsiasi guerra contro l'Iran? Non hanno prestato attenzione quando sia Washington sia Gerusalemme hanno negato l'intenzione di cercare di cambiare il governo iraniano e alcuni, perfino sulla piattaforma giornalistica Unherd, hanno continuato a sottolineare le gravi insidie del «cambio di regime» anche dopo che i comandi di Trump per il cessate il fuoco avevano bruscamente posto fine ai combattimenti. La risposta non è così complicata: tutti coloro che hanno insistito desideravano disperatamente una sconfitta israeliana, e alcuni, tra cui Tucker Carlson, volevano addirittura una sconfitta americana, non impossibile se fosse stato inviato un esercito fino a Teheran attraverso un Paese vasto ottanta volte le dimensioni di Israele, con 90 milioni di abitanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it