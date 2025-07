LA SQUadra Domani primo test in famiglia lunedì si parte per il ritiro

L'Arezzo si prepara con entusiasmo alla nuova stagione, già protagonista di un intenso lavoro sul campo al "Giusy Conti" di Rigutino. Dopo il primo test in famiglia in programma domani, la squadra si appresta a partire per il ritiro, continuando a rafforzare spirito di gruppo e preparazione fisica. L'allenamento pomeridiano ha rafforzato ulteriormente la coesione tra i giocatori, ponendo solide basi per le sfide che verranno.

Prosegue il lavoro dell'Arezzo al "Giusy Conti" di Rigutino. Ieri la squadra ha svolto il consueto doppio allenamento. Al mattino una seduta intensa e mirata che si è articolata in tre fasi principali: messa in azione con palla, circuito di prevenzione e neuromuscolare a stazioni ed esercitazioni tecnico-tattiche a reparti. Nel pomeriggio, il gruppo è tornato in campo per una sessione più orientata al gioco e alla condizione caratterizzata da possesso palla, parte tattica, partita e lavoro metabolico. Oggi si replica, mentre domani pomeriggio è in programma la prima amichevole stagionale. Probabile che lo staff tecnico faccia disputare una partitella in famiglia anche se non è escluso un test con una rappresentativa.

