La spin-off della d' Annunzio Scm nutraceutici universitari è tra i vincitori di Startup Contest 2025 della Fondazione Emblema

La spin-off della D’Annunzio, SCM Nutraceutici Universitari, si distingue come una delle 10 innovative startup vincitrici del Startup Contest 2025 promosso dalla Fondazione Emblema. Questo riconoscimento valorizza le eccellenze accademiche e imprenditoriali, aprendo nuove strade nel settore nutraceutico. Un vero stimolo per l'ecosistema universitario e un esempio di come la ricerca possa trasformarsi in impresa vincente: il futuro dell’innovazione italiana è qui, pronto a sorprendere.

“Scm nutraceutici universitari”, spin-off dell’università degli studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, è tra i 10 progetti vincitori di Startup Contest 2025, promosso dalla Fondazione Emblema nell'ambito della borsa della ricerca, per valorizzare le migliori iniziative imprenditoriali ad. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

"SCM Nutraceutici Universitari" è tra i vincitori di Startup Contest 2025 della Fondazione Emblema

La spin-off della d'Annunzio Scm nutraceutici universitari è tra i vincitori di Startup Contest 2025 della Fondazione Emblema - Il progetto è un integratore alimentare innovativo formulato per supportare memoria, concentrazione e performance cognitiva, in particolare in studenti e professionisti in condizioni di stress mentale ... Come scrive chietitoday.it

