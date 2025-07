La Società Cooperativa è interessata a rilevare l’Acr Messina

La scena calcistica siciliana si anima di nuove opportunità e sfide: la Società Cooperativa Calcio Messina ha manifestato interesse a rilevare l'Acr Messina, recentemente iscritto al campionato di Serie D. Un passo importante che potrebbe segnare il futuro del club, ma restano ancora da chiarire le risorse a supporto di questa ambizione. Di seguito, pubblichiamo in forma integrale il...

Dopo l’invio della domanda di iscrizione dell’Acr Messina al campionato di serie D, la Società Cooperativa Calcio Messina è intervenuta, affermando di essere interessare a rilevare il club giallorosso, senza chiarire, però, con quali risorse economiche. Pubblichiamo, in forma integrale, il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: società - cooperativa - rilevare - interessata

Ricavi in crescita, bilancio positivo per Coap. E la cooperativa dei panificatori si rafforza nel mercato acquisendo un'altra società - Coap è in piena espansione! Con ricavi che superano i 16,2 milioni di euro e un utile di 350mila euro, la cooperativa dei panificatori di Forlì si posiziona solidamente nel mercato.

Il marchio detenuto dal 13 maggio 2014 dalla Lo Monaco Real Estate srl passò alla Sciomari srl della famiglia Sciotto il 4 ottobre 2022. Ma a dieci anni dalla registrazione originaria l'opzione è decaduta. Il 13 giugno quindi la neonata Cooperativa ha presentat Vai su Facebook

La Società Cooperativa è interessata a rilevare l’Acr Messina; «Nessuna cordata italiana per l'ex Ilva»; Prosus: per il macello di Vescovato c'è la liquidazione giudiziale. Per i 151 dipendenti l'unica certezza è la cassa integrazione fino al 7 novembre. Avanzini: 'Nelle mani del curatore fallimentare'.