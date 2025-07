La sfida di biologi e pescatori messicani | salvare questo piccolo anfibio dalla criniera di leone dall’estinzione – Video

Nel cuore dei laghi messicani, una battaglia per la sopravvivenza si consuma tra biologi e pescatori. Froylan Correa, esperto pescatore di alta quota, si unisce a un team dedicato alla salvezza dell’achoque, un anfibio unico con branchie simili a una criniera di leone e poteri rigenerativi straordinari. La loro missione: proteggere questa specie in via di estinzione e preservare un tesoro della biodiversità messicana, dimostrando che anche le piccole creature meritano una grande speranza.

Salvare un piccolo anfibio dall’estinzione. Dopo decenni di lavoro come pescatore in un lago messicano d’alta quota, Froylan Correa sta ora contribuendo a salvare un anfibio in via di estinzione con branchie che ricordano la criniera di un leone e una straordinaria capacitĂ rigenerativa. L’ achoque, noto anche come salamandra del lago Pa’tzcuaro, è un parente meno noto dell’axolotl, il piccolo anfibio dal muso amichevole che lotta contro l’estinzione a CittĂ del Messico. La pesca eccessiva, l’inquinamento e la riduzione dei livelli delle acque del lago Pa’tzcuaro, il suo unico habitat naturale, hanno fatto sì che l’achoque sia classificato come specie in grave pericolo di estinzione dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La sfida di biologi (e pescatori) messicani: salvare questo piccolo anfibio dalla “criniera di leone” dall’estinzione – Video

In questa notizia si parla di: estinzione - anfibio - salvare - criniera

L’anfibio pop rischia l’estinzione - L’axolotl, affascinante anfibio del Messico centrale, sta rischiando l’estinzione, ma la sua immagine ha recentemente suscitato una domanda sorprendente: è stata creata con l’intelligenza artificiale? La sua apparenza unica e inquietante ha catturato l’attenzione di molti.

La sfida di biologi (e pescatori) messicani: salvare questo piccolo anfibio dalla “criniera di…; Messico, la sfida di alcuni pescatori per salvare l'achoque dall'estinzione.

Un nuovo stagno per salvare l’ululone dal ventre giallo: l’anfibio ... - CENATE SOPRA (Bergamo), 5 febbraio 2025 – Un progetto per salvaguardare la bombina variegata, nota come ululone dal ventre giallo, un anfibio a rischio estinzione in Lombardia che fa parte delle ... Secondo ilgiorno.it

L’anfibio pop rischia l’estinzione - il manifesto - ” L’aspetto dell’axolotl, un anfibio autoctono del Messico centrale, è tanto curioso da poter suscitare persino questa domanda in chi ... Lo riporta ilmanifesto.it