La settimana nera di Marine Le Pen | perquisizioni condanne e nuova inchiesta Ma cresce nei sondaggi

La settimana nera di Marine Le Pen scuote la scena politica francese: tra perquisizioni, condanne e nuove inchieste, il suo cammino appare tempestoso. Eppure, sorprendentemente, i sondaggi continuano a registrare una crescita di consensi. Un paradosso che mette in evidenza come, nel mondo della politica, le turbolenze giudiziarie possano spesso alimentare l’interesse e il sostegno pubblico, rendendo il quadro ancora più incerto e affascinante.

I faldoni giudiziari si accatastano per il Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen. In meno di una settimana, la leader dell’estrema destra francese, il cui destino politico – e la candidatura all’Eliseo per il 2027 – è appeso al processo in appello per frode al Parlamento Ue, ha incassato tre colpi pesanti: perquisizioni nella sede del partito, una condanna all’ineleggibilità confermata dalla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo e una nuova inchiesta dell’Unione europea per uso illecito di fondi pubblici. Mercoledì la sede parigina del RN è stata perquisita nell’ambito di un’inchiesta aperta nel luglio dell’anno scorso per sospetti di finanziamento illegale della campagna presidenziale di Marine Le Pen del 2022 e delle successive legislative ed europee del 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it