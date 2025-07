La Serie A studia la Ligue 1 che trasmetterà le partite sui suoi canali

Nessuna offerta ritenuta all'altezza del prodotto? E allora la Ligue 1 decide di fare da sola. Da questa stagione infatti la Lega calcio francese (LFP) trasmetterĂ otto partite in diretta

La svolta epocale del calcio francese abbandonato da DAZN: partite auto-prodotte dai club e abbonamenti messi in vendita alla metĂ , da 30 a 15 euro al mese Dopo la rottura del contratto da parte di DAZN per lo scarso numero di abbonati raggiunto, la LFP h Vai su X

