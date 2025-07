la scuola basket arezzo punta su mirko vagnuzzi

La Scuola Basket Arezzo si distingue ancora una volta per il suo impegno nel coltivare talenti eccezionali, e quest'anno si prepara a lanciare Mirko Vagnuzzi tra le stelle del basket nazionale. Cresciuto nel vivaio locale, Vagnuzzi ha dimostrato di possedere talento, grinta e determinazione, qualità che lo hanno portato a conquistare il cuore della squadra Under 19 e ora a confrontarsi con la Serie B. Il suo percorso promette grandi emozioni: la prossima stagione sarà la sua vera sfida.

Arezzo, 11 luglio 2025 – La Scuola Basket Arezzo annuncia con soddisfazione che Mirko Vagnuzzi farà parte del roster della Serie B di coach Fioravanti per il campionato 20252026. Cresciuto nelle giovanili della Scuola Basket Arezzo nelle ultime stagioni ha avuto una crescita esponenziale nel proprio rendimento diventando un trascinatore della squadra Under 19 che per due annate consecutive ha raggiunto l'interzona nazionale. Dopo un campionato Under 17 Gold dove ha viaggiato a 27 punti di media a partita culminato con il secondo posto regionale, nel passaggio in Under 19 Gold ha esordito con 17 punti e confermato il secondo posto di squadra, mentre nella stagione appena conclusa ha alzato ulteriormente il suo rendimento passando a 23,9 punti per partita risultando il miglior marcatore assoluto del girone toscano.