La schermata nera di Windows sta arrivando Già pronta in anteprima

Preparatevi a una rivoluzione visiva: la schermata nera di Windows sta per evolversi, diventando più chiara e intuitiva. Con il nuovo design, utenti e tecnici potranno identificare rapidamente le cause dei problemi, riducendo i tempi di diagnosi e intervento. Questa novità segnala un passo avanti importante nella user experience e nella gestione degli errori. Scopriamo insieme tutte le funzionalità di questa anteprima esclusiva.

La schermata blu di Windows diventerà nera: da Blue Screen of Death a Black Screen of Death - Microsoft rivoluziona l’esperienza utente di Windows, abbandonando la tradizionale Blue Screen of Death per una più moderna e sobria Black Screen of Death in Windows 11.

