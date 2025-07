La rinascita del Vulcano Buono | più sostenibile innovativo ed emozionante

La rinascita del Vulcano Buono a Nola segna un nuovo capitolo di sostenibilità, innovazione ed emozione. Non si tratta solo di una ristrutturazione, ma di un’ trasformazione completa che rende il centro commerciale un polo irresistibile, ricco di nuove opportunità e suggestioni. Scopri come questo spazio si è reinventato per offrire un’esperienza unica e coinvolgente a tutti i visitatori. Continua a leggere...

Il centro commerciale di Nola si è rifatto il look a 360° per diventare un polo ancora più attrattivo. Non una semplice ristrutturazione, ma un vero e proprio stravolgimento, con nuovi brand, spazi esperenziali e 2000 mq di attrazioni gratuite. 🔗 Leggi su Fanpage.it