La proposta del Prc | Il Comune di Palermo devolva lo 0,01% del bilancio comunale a sostegno della Palestina

La proposta di Rifondazione Comunista Palermo, che chiede al Comune di devolvere lo 0,01% del bilancio comunale all’UNRWA, rappresenta un atto concreto di solidarietà e impegno umanitario. Un gesto simbolico ma potente, volto a sostenere le popolazioni colpite dalle emergenze in Palestina e a rafforzare l’attenzione internazionale su questa tragica crisi. È arrivato il momento di agire: ogni contributo conta per costruire un futuro di pace e speranza.

Rifondazione Comunista Palermo chiede agli enti locali di devolvere lo 0,01% del bilancio in favore dell'Unwra, l’agenzia dell'Onu che ha lo scopo di assistere le popolazioni ove si manifestano emergenze umanitarie, e già presenti nella striscia di Gaza e in Cisgiorndania. La proposta è stata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

