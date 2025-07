La promessa del tennis indiana uccisa dal padre Mi manteneva e mi sentivo umiliato

Una tragedia che ha sconvolto l’India: la promessa di una giovane tennista, Radhika Yadav, è stata spezzata in un dramma familiare che si è trasformato in un omicidio. La lite scoppiata per un reel sui social ha portato a conseguenze irreparabili, lasciando la comunità senza parole. Ma cosa ha spinto un padre a perdere così il controllo? La verità emerge lentamente, e il caso ci invita a riflettere sulla fragilità delle relazioni e i limiti del mondo digitale.

Un dramma familiare si è trasformato in un omicidio in India, dove la giovane tennista Radhika Yadav, 25 anni, è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco dal padre nella città di Gurugram, nello stato di Haryana. A nulla è servito il trasporto d’urgenza in ospedale: la giovane atleta è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. La lite per un reel sui social. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia locale, l’omicidio è avvenuto nella mattinata di giovedì 11 luglio, al culmine di una lite familiare scoppiata in seguito alla pubblicazione di un reel sui social media da parte della tennista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La promessa del tennis indiana uccisa dal padre. "Mi manteneva e mi sentivo umiliato"

In questa notizia si parla di: uccisa - padre - promessa - tennis

Donna uccisa a Legnano, la vicina di casa: “Mio padre l’ha trovata con un coltello nella schiena” - Tragico e inquietante episodio a Legnano, dove Vasilica Ponticu, 35 anni, è stata trovata morta in casa con un coltello conficcato nella schiena.

#TobiasTappeiner, 24 anni, è morto in un #incidente stradale sull’autostrada del Brennero. Il giovane, ex promessa del tennis e in passato rivale di #JannikSinner nelle categorie giovanili, stava viaggiando contromano lungo la carreggiata sud all’altezza dello Vai su Facebook

La promessa del tennis indiana uccisa dal padre. Mi manteneva e mi sentivo umiliato; Radhika Yadav, tennista indiana 25enne uccisa dal padre: “I suoi soldi mi umiliavano”; In autostrada contromano: è morto così l’ex rivale di Jannik Sinner.

La promessa del tennis indiana uccisa dal padre. "Mi manteneva e mi sentivo umiliato" - Aveva 25 anni ed è stata uccisa dal padre a colpi d’arma da fuoco nella città di Gurugram, in India. Si legge su ilgiornale.it

Tennista indiana Radhika Yadav uccisa dal padre con tre colpi di pistola. "Mi sentivo umiliato" - Lontano dai riflettori e i clamori di Wimbledon, in India, si è consumata la tragedia di Radhika Yadar. tg.la7.it scrive