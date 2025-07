La Promessa anticipazioni 12 luglio Manuel e Jana costretti a restare alla tenuta | sono senza soldi

Domani su Rete 4, la soap spagnola "La Promessa" ci riserva emozioni forti. Manuel e Jana, costretti a rimanere alla tenuta, si trovano senza soldi e devono affrontare una difficile realtà. Cosa succederà nel loro cammino? Non perdete l’appuntamento alle 19:40 per scoprire come evolveranno le vicende di questa avvincente storia ambientata a Cordova. La soap è disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4, Manuel confessa a Jana di non avere più le risorse per costruirsi una vita fuori dalla tenuta. La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata, Pelayo rivela a Ricardo il suo crudele piano contro Catalina: voleva farle perdere il bambino. Riassunto dell'episodio precedente: Pelayo ordina al maggiordomo di non dire nulla ad Alonso sulla visita in carcere di Catalina a Romulo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 12 luglio, Manuel e Jana costretti a restare alla tenuta: sono senza soldi

